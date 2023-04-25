Десятки строений загорелись в российских поселках

Несколько десятков строений загорелись в поселках Свердловской области

Несколько десятков строений загорелись в поселках Сосьва, Висим и Таежный в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Таежном горит 21 строение, эвакуировано 27 жильцов, включая троих детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Прибывшие в Сосьву спасатели установили, что происходит горение горбыля, пиломатериалов и строений. Огнем охвачено 20 зданий.

«Число горящих домов в Висиме уточняется», — заявил собеседник агентства.

Ранее в поселке Горки Пермского края пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть частных домов.