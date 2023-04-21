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13:47, 21 апреля 2023Россия

Российская пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть домов

В Пермском крае пенсионерка сожгла шесть частных домов при попытке избавиться от травы
СюжетЛесные пожары:

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

В поселке Горки Пермского края пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть частных домов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, 73-летняя пенсионерка устала от сухой травы на участке и решила самостоятельно устроить контролируемый пал травы. Сначала загорелся дом женщины, затем огонь перекинулся на соседние здания, которые были деревянными.

Шесть домов полностью выгорели — ущерб от действий россиянки оценили в три миллиона рублей. Без крова остались 15 человек, среди которых четверо детей. Владельцами уничтоженного жилья, в частности, были три пенсионера и трое безработных.

При пожаре никто не пострадал, жильцы уничтоженного жилья уехали жить к родственникам. В произошедшем разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС.

Ранее в Якутии из-за лесного пожара сгорело пять домов. Из детского лагеря «Орленок», который находится рядом, эвакуировали 325 человек, среди которых 260 детей.

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Анастасия Шейкина
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