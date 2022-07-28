В российском регионе из-за лесного пожара сгорело пять домов

Лесные пожары в Якутии перекинулись на жилые дома, эвакуирован детский лагерь

Лесные пожары в Якутии перекинулись на жилые дома и детский лагерь. Для тушения направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства Якутии в Москве.

Огонь перешел на населенный пункт Арылах российского региона. Из детского лагеря «Орленок», который находится рядом, эвакуировали 325 человек, среди которых 260 детей.

«В ближайшее время все дети будут доставлены во Дворец спорта "Кимберлит". Дети, прибывшие из других поселений Мирнинского района Якутии, будут размещены в общежитии МРТК», — рассказали в пресс-службе.

Также эвакуируются жители села Арылах, в котором огнем охвачены уже как минимум пять домов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

19 июля стало известно, что из-за лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального значения. В Федеральном агентстве лесного хозяйства «Ленте.ру» сообщили, что меры были предприняты для оперативного наращивания сил, чтобы не допустить роста площади пожаров до прошлогодних значений.