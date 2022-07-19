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В двух регионах России из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального уровня

В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области / РИА Новости

В Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

По заявлению ведомства, такой режим введен для оперативного наращивания сил, чтобы не допустить роста площади пожаров до значений прошлого года.

Отмечается, что режим ЧС федерального значения начал действовать на этих территориях впервые.

«В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели права использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев. При поддержке президента эти критерии значительно снижены, а значит, регионы получат необходимую помощь вовремя», — сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Ранее Владимир Путин заявлял, что нельзя допустить, чтобы ситуация с лесными пожарами развивалась по прошлогоднему сценарию. Путин поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади пожаров в каждом регионе и по стране в целом.

Площадь лесных пожаров в 2021 году составила 18,2 миллиона гектаров, что является наибольшим значением за весь XXI век.

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Валерий Розенберг
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