Путин призвал принять дополнительные меры в связи с лесными пожарами

Президент России Путин призвал при необходимости принять дополнительные меры из-за пожаров

При необходимости следует принять дополнительные меры, связанные с тушением и предотвращением лесных пожаров, для снятия остроты проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ситуация с лесными пожарами развивалась по прошлогоднему сценарию. Путин поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади пожаров в каждом регионе и по стране в целом.

«Важно предметно и еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем. В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере», — отметил президент на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.

По оценке президента, восстановлению по всей стране подлежат уже 700 жилых домов, не считая дач.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов, а на территории Иркутской области бушуют десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров.