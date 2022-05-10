Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин призвал принять дополнительные меры в связи с лесными пожарами

Президент России Путин призвал при необходимости принять дополнительные меры из-за пожаров

Фото: Globallookpress.com

При необходимости следует принять дополнительные меры, связанные с тушением и предотвращением лесных пожаров, для снятия остроты проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ситуация с лесными пожарами развивалась по прошлогоднему сценарию. Путин поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади пожаров в каждом регионе и по стране в целом.

«Важно предметно и еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем. В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере», — отметил президент на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.

По оценке президента, восстановлению по всей стране подлежат уже 700 жилых домов, не считая дач.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов, а на территории Иркутской области бушуют десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
Власти Литвы признали Россию «осуществляющим терроризм» государством
Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА
Отношения России и КНДР оценили
Путин призвал принять дополнительные меры в связи с лесными пожарами
Экс-депутат Рады заявил о попытке оппонентов Зеленского сменить власть в стране
Россия не примет участия в спецсессии ООН по Украине
Анфиса Чехова объяснила нежелание возвращаться в Россию
Лукашенко рассказал об извлеченных из спецоперации России на Украине уроках
В Москве продлили отопительный сезон из-за холодов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.