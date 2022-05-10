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Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась в полтора раза за сутки

Десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров бушуют в Иркутской области

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась в полтора раза за сутки. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает ТАСС.

Десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тысячи гектаров бушуют в Иркутской области по данным на утро 10 мая. Шесть из них локализованы на площади около 370 гектаров. Еще 9 мая площадь пожаров в регионе составляла одну тысячу гектаров. «За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров на общей площади 674,5 гектара. В локализованном состоянии шесть возгораний на площади 374,3 гектара. В процессе локализации — четыре лесных пожара на общей площади 1184 гектара», — говорится в сообщении правительства региона. Сообщается, что причина всех ландшафтных пожаров — человеческий фактор.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. «На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов. 224 человека находятся у родственников и в пунктах временного размещения», — сообщили в МЧС.

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Марина Совина
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