Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыт ущерб от лесных пожаров в российском регионе

МЧС: лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов. 224 человека находятся у родственников и в пунктах временного размещения», — сообщили в экстренной службе.

В ведомстве отметили, что тушение пожаров в настоящее время продолжается. Борьбу с возгораниями ведут 124 человека. Задействовано 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее стало известно, что в Иркутской области объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, регионе произошло два крупных пожара. Пострадали больше 40 домов и здание школы. Жителей пострадавших районов эвакуировали. Погибла пенсионерка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о сбитой авиации Украины вблизи острова Змеиный
Раскрыт ущерб от лесных пожаров в российском регионе
В России назвали «фирменный прием США»
Глава ЦРУ раскритиковал утечки в СМИ о передаче Вашингтоном разведданных Киеву
Российские военные уничтожили поставленное Западом Украине оружие
В Минобороны раскрыли план ВСУ нанести удары «Точками-У» на западе Украины
Биволу запретили выходить с флагом России на бой против Альвареса
В ЮВО опровергли данные о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом
Россияне назвали преимущества советских радиол
Стало известно о роли «хулиганов» при спасении москвичей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.