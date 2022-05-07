Еще в одном российском регионе объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Иркутской области Кобзев ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев написал в своем Telegram-канале.

«Только что закончил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам введён режим ЧС на территории всей области до особого указания. Причина — в неблагоприятных погодных условиях», — написал губернатор.

По словам Кобзева, регионе произошло два крупных пожара. В Тайшетском районе сгорели шесть жилых домов, здание школы, два нежилых дома. По информации властей, причиной возгорания стал обрыв линии электропередачи.

В Братском районе также повреждено 35 домов, большая часть из них, по информации администрации, нежилые. Сообщается о жертвах: по словам главы региона, погибли пенсионерка. Всего из пострадавшего района эвакуировано 150 человек.

«Сейчас пожар также локализован. Предварительно причиной пожара является человеческий фактор», — пояснил Кобзев.

Ранее в субботу стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Накануне режим ЧС из-за разрастающихся пожаров ввели в Курганской области. О введении режима чрезвычайной ситуации также объявили на территории всей Омской области, в Абакане и других городах страны.