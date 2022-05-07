В охваченном лесными пожарами Красноярском крае ввели режим ЧС

Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Об этом в субботу, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство лесного хозяйства края.

Уточняется, что пожары охватили регион в том числе из-за штормового ветра, который в некоторых частях края достигает 40 метров в секунду. Для исключения возгораний из-за обрыва проводов были обесточены несколько населенных пунктов.

Пожары действуют в нескольких районах Краснодарского края: в Минусинском районе лес горит у лагеря «Огонек» и у села Восточное; в Шарыповском районе в пожаре на площади пяти тысяч квадратных метров горят 30 строений в населенных пунктах Новокурск и Никольск, а также две пилорамы; из-за огня была уничтожена улица в поселке Белый Яр Ачинского района; 35 строений охвачены огнем в деревне Павловка Боготольского района; 20 строений горят в в СНТ «Родники» Большеулуйского района.

Накануне стало известно, что режим ЧС из-за разрастающихся пожаров ввели в Курганской области. Ранее о введении режима чрезвычайной ситуации объявили на территории всей Омской области, в Абакане и других городах страны.