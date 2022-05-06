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В российском регионе ввели режим ЧС из-за пожаров

В Курганской области ввели режим ЧС из-за разрастающихся пожаров

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации из-за разрастающихся пожаров ввели в еще одном российском регионе — Курганской области. Об этом сообщает Telegram-канал местного правительства.

Известно, что заседание комиссии, на котором было принято решение, провел губернатор Вадим Шумков. с 6 мая режим ЧС будет работать на всей территории Курганской области.

Ранее во время природного пожара в курганском селе Моревское погиб один человек. Огонь перекинулся от природного пожара на строения. На данный момент возгорание охватило пять жилых и шесть нежилых домов. В СНТ «Малиновка», куда также перекинулся пожар, огонь охватил 55 строений.

Режим ЧС из-за пожаров также ввели в Минусинском районе Красноярского края, на территории всей Омской области, в Абакане и других городах страны.

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Марина Совина
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