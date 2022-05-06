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В российском городе ввели режим ЧС из-за пожаров

В Абакане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения пожарной обстановки

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Абакане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за резкого ухудшения пожарной обстановки. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщается на официальном портале администрации российского города.

Такое решение было принято местными властями в связи с пожаром на горе Самохвал, в результате которого более 140 дачных участков пострадали или оказались полностью уничтожены.

В настоящее время сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в дачных поселках Южное и Саяны у горы Самохвал на площади 225 гектаров.

По данным главы республики Хакасия Валентина Коновалова, вероятной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем или нарушение техники пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в пожаре пострадала 28-летняя девушка. Ее передали медикам.

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Евгения Куликова
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