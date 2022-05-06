Крупный пожар в российском регионе охватил 30 дачных строений

В Хакасии пожар охватил 30 дачных строений на площади 10 тысяч квадратных метров

В республике Хакасия спасатели тушат крупный пожар в дачном массиве в районе горы Самохвал. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар начался в дачном обществе «Южное» возле города Абакан. Он быстро распространился между постройками по сухой траве и заборам, в результате чего огонь охватил 30 строений на площади 10 тысяч квадратных метров.

В пожаре пострадала женщина 1994 года рождения. Ее передали под наблюдение медиков.

В МЧС добавили, что в тушении принимают участие 62 человека и 17 единиц техники.

Ранее в Курганской области пожарные почти неделю тушили пожар в районе поселка Чистопрудный. Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня более 500 жилых домов.

