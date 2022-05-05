Спасатели почти неделю тушили пожар возле российского поселка

МЧС сообщило о спасении 500 домов в Курганской области от начавшегося неделю назад пожара

В Курганской области пожарные спасли более 500 жилых домов от природного пожара, который тушили почти неделю. Об этом сообщило региональное управление МЧС России на своем сайте.

Спасатели остановили распространение огня на поселок Чистопрудный, а также СНТ «Икчанка», «Рябинушка» и «Лесная дача».

В ведомстве отметили, что поселениям Курганской области на сегодняшний день пожары не угрожают. Однако режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сохраняется в городе Курган, а также в Кетовском и Белозерском округах региона.

В МЧС добавили, что в тушении природных пожаров принимают участие более 1000 человек и около 200 единиц техники, среди которой два самолета амфибии Бе-200 и вертолет МИ-8.

Причиной значительной части пожаров в Курганской области стали поджоги и сжигание мусора. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

Ранее 28 апреля МЧС сообщило о введении в Курганской области режима ЧС из-за природных пожаров. Спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Просвет и Новый Просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.