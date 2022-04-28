В российском регионе ввели режим ЧС из-за пожаров

МЧС сообщило о введении режима ЧС в Курганской области из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Курганской области из-за природных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что в российском регионе установилась сухая и ветреная погода и высокие температуры, способствующие повышению классов пожарной опасности и росту числа природных пожаров. Начата эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

Ранее во время природного пожара в курганском селе Моревское погиб один человек. Огонь перекинулся от природного пожара на строения. На данный момент возгорание охватило пять жилых и шесть нежилых домов. В СНТ «Малиновка», куда также перекинулся пожар, огонь охватил 55 строений.