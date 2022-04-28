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В российском селе во время природного пожара погиб человек

МЧС сообщило о гибели одного человека при природном пожаре в курганском селе Моревское

Фото: Matthis / Pexels

Во время природного пожара в курганском селе Моревское погиб один человек. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что огонь перекинулся от природного пожара на строения. На данный момент возгорание охватило пять жилых и шесть нежилых домов.

В СНТ «Малиновка», куда также перекинулся пожар, огонь охватил 55 строений. О пострадавших и погибших не сообщается.

2 апреля в сибирском поселке под Минусинском начался природный пожар. Причиной было названо сжигание мусора. Охватив деревья, огонь в условиях сильного ветра перекинулся на дачный поселок, и уничтожил 20 домов.

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Никита Абрамов
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