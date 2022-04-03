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Уничтоживший 20 домов в Сибири лесной пожар потушили

МЧС сообщило, что пожар под Минусинском в Красноярском крае потушен на тысяче квадратов

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

Уничтоживший 20 домов в сибирском поселке под Минусинском пожар был потушен на площади тысяча квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю, передает РИА Новости.

«Пожар природный локализован на площади 300 гектаров. В СНТ пожар ликвидирован на площади более 1000 квадратных метров... Сгорели 20 строений», — отметили в ведомстве.

О возгорании стало известно 2 апреля. Причиной было названо сжигание мусора. Охватив деревья, огонь в условиях сильного ветра перекинулся на дачный поселок, уничтожив 20 домов. Потребовалась эвакуация жителей, их перевезли в близлежащие школы и сельский клуб.

В помощь 130 красноярским пожарным, задействованным в тушении, выехал пожарный поезд из Абакана. К 19 часам пожар был локализован. О пострадавших информации не поступало.

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Марина Совина
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