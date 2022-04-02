В Сибири из-за лесного пожара сгорело 20 домов

В Красноярском крае лесной пожар перекинулся на дачный поселок и уничтожил 20 домов

Недалеко от Минусинска в Красноярском крае в субботу, 2 апреля, начался лесной пожар, из-за которого сгорело 20 домов, сообщает NGS24.

Отмечается, что возгорание возникло в лесу из-за сжигания мусора. Охватив деревья, огонь в условиях сильного ветра перекинулся на дачный поселок, уничтожив 20 домов. Потребовалась эвакуация жителей, их перевезли в близлежащие школы и сельский клуб.

Правительство сибирского региона добавило, что в помощь 130 красноярским пожарным, задействованным в тушении, выехал пожарный поезд из Абакана. Ситуация, по их словам, находится под контролем.

В региональном управлении МЧС добавили, что к 19:00 по местному времени пожар был локализован. Пожарные смогли не допустить распространения огня на еще две улицы дачного поселка. О пострадавших не сообщается.

Ранее руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин рассказал, что Бурятия, Иркутская область и Якутия являются самыми сложными в плане лесных пожаров регионами в России. Он объяснил, что тушить огонь там сложно из-за отсутствия доступа для специальной техники.