В России назвали самые сложные в плане лесных пожаров регионы

Эколог Нагибин назвал Иркутск и Бурятию самыми сложными в плане лесных пожаров регионами

Бурятия, Иркутская область, а также Якутия являются самыми сложными в плане лесных пожаров регионами в России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. Он объяснил, что тушить огонь там сложно из-за отсутствия доступа для специальной техники.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о высоких рисках раннего возникновения лесных пожаров в ряде регионов. По словам Нагибина, ежегодные пожары в России уже стали неизбежны.

«Есть спецслужбы, осуществляющие мониторинг ситуации и понимающие, где чаще всего происходят пожары. Самыми сложными в этом отношении являются Бурятия, Иркутская область и Якутия. Дело в том, что пожары сложно тушить там, где нет чисто логистического доступа для техники, а одними самолетами все не потушишь», — объяснил эксперт.

По его словам, необходимо принимать решения, где тушить пожар: в районах проживания людей, поселках, деревнях или же вылетать и тушить там, где нога человека ступает один раз в год.

«Недавно летел с Дальнего Востока в Москву: там сидишь, восемь часов смотришь в иллюминатор, и все это время видишь один только лес. И как умудриться потушить его, если полыхнет? Так что, к сожалению, пожары никуда не уйдут, к этому нужно привыкнуть. К тому же в ближайшее время пожары — не единственная наша проблема. Впереди у нас еще паводки», — предупредил Нагибин.

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