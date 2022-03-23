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Москвичам пообещали до десяти сантиметров снега на следующей неделе

Синоптики прогнозируют до десяти сантиметров снега в Москве с 27 по 29 марта

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Москве в период с 27 по 29 марта высота снежного покрова может составить десять сантиметров. Такую погоду жителям столицы пообещали синоптики, сообщают «Метеоновости».

«Резкие перемены в погоде произойдут в выходные дни: небо затянут плотные облака, дождь сменится снегом и вернется мороз. Причиной столь резкой смены погодных условий станет глубокий циклон, ныряющий с севера Скандинавии», — говорится в прогнозе

Снег, который выпадет в Москве на следующей неделе, сойдет в начале апреля при постоянных температурах выше нуля.

Ранее синоптик Евгений Тимаков предупредил, что в Москве в предстоящие выходные установится погодный «Армагеддон». В городе заметно похолодает, будет дуть сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду, не исключены метель и ухудшение видимости, сообщил синоптик.

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Анастасия Шейкина
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