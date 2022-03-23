Москвичей предупредили о погодном «Армагеддоне» на выходных

Синоптик Тишковец предупредил о погодном «Армагеддоне» на выходных в Москве

В Москве в предстоящие выходные установится погодный «Армагеддон»: в городе заметно похолодает, будет дуть сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду, не исключены метель и ухудшение видимости. Такое предупреждение сделал в интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что аномальное тепло в столице продержится до пятницы. Тишковец отметил, что уже в субботу, 26 марта, Москву накроет североатлантический циклон, сопровождаемый дождями.

В воскресенье, 27 марта, горожан ждет неприятный погодный сюрприз. «Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. (...) В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться», — сказал Тишковец.

Он призвал жителей и гостей Москвы быть внимательными и осторожными. На дорогах может возникнуть гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ряд российских регионов вернется зимняя погода. Похолодание сначала ожидается в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, подчеркнул синоптик.