Россиян предупредили о возвращении зимней погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил о возвращении зимней погоды в ряде российских регионов.

«Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю», — сказал Вильфанд, отметив, что погода существенно начнет меняться в среду, 9 марта. Он пояснил, что аномальное похолодание вызовет ультраполярное вторжение — воздушные массы из самых холодных регионов на северо-западе России, а также антициклон.

Похолодание сначала ожидается в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, к четвергу, 10 марта, морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Приволжском федеральном округе. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы. Вместе с тем Вильфанд отметил, что возвращение в марте к морозам — это нормальная синоптическая ситуация.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшие дни жителей Центральной России ждут зимние температуры, которые сменятся потеплением во второй половине месяца. В начале марта в центральной части страны россиянам стоит ждать зимних морозов, температура ночью будет опускаться до 15 градусов ниже нуля. Такое похолодание Леус назвал нормальным явлением для начала весны.