Россиянам пообещали зимнее начало марта

Похолодание в первых числах марта в Центральной России — это обычное явление для начала весны. В ближайшие дни жителей региона ждут зимние температуры, которые сменятся потеплением во второй половине месяца, объяснил «Ленте.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В начале марта в центральной части страны россиянам стоит ждать зимних морозов, температура ночью будет опускаться до 15 градусов ниже нуля, рассказал Михаил Леус.

«На предстоящей короткой рабочей неделе температура в отдельных регионах, в том числе и в столичном, по ночам будет опускаться до отметки минус 15 градусов и ниже. Днем тоже будет довольно холодно, в пределах минус 4-8 градусов. Ближе к 15 числу начнется уверенное потепление», — сказал синоптик.

Вторая половина марта будет уже той весной, которую все люди хотят увидеть Михаил Леус ведущий специалист центра погоды «Фобос»

По его словам, февраль оказался в среднем на 4-7 градусов теплее нормы, а первая половина марта по своим температурным характеристикам будет зимней. В этом нет ничего необычного, это свойственно для первых дней весны, утверждает специалист.

«По климату центральной части европейской России март — это месяц зимний, поэтому нас ждет возврат холодов. Наиболее ярко он проявится с началом следующей короткой рабочей недели, при этом температура окажется на несколько градусов ниже, чем она должна быть в эти дни. Возвращение температурного фона к климатической норме и дальнейшее потепление ожидается ближе к середине марта, а вторая половина будет уже более теплой. В среднем прогноз на март очень благоприятный, будет теплее нормы, но первую половину месяца придется потерпеть с низкими температурами», — заключил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в большинстве регионов России 8 марта похолодает, а после праздников произойдет ультраполярное вторжение с январскими морозами.

