Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 17 градусов

В столичном регионе после праздников прогнозируются морозы до минус 16-17 градусов ночью. Такую погоду в Москве и Подмосковье пообещал жителям научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В среду, четверг и пятницу температура будет уже на 4-5 градусов ниже нормы. Ночью будет минус 12-16 градусов, по области — до минус 17 градусов. Это уже настоящая холодная погода», — сказал синоптик.

Он добавил, что дневные температуры воздуха в Москве будут около минус пяти градусов, в Подмосковье — до минус восьми градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о погоде на 8 марта. По его словам, в большинстве регионах ожидается похолодание. В Международный женский день над Европейской частью России будут находиться два барических образования, добавил он.