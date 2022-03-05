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Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 17 градусов

Вильфанд заявил, что после праздников в Москву придут морозы до минус 17 градусов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столичном регионе после праздников прогнозируются морозы до минус 16-17 градусов ночью. Такую погоду в Москве и Подмосковье пообещал жителям научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В среду, четверг и пятницу температура будет уже на 4-5 градусов ниже нормы. Ночью будет минус 12-16 градусов, по области — до минус 17 градусов. Это уже настоящая холодная погода», — сказал синоптик.

Он добавил, что дневные температуры воздуха в Москве будут около минус пяти градусов, в Подмосковье — до минус восьми градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о погоде на 8 марта. По его словам, в большинстве регионах ожидается похолодание. В Международный женский день над Европейской частью России будут находиться два барических образования, добавил он.

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Анастасия Шейкина
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