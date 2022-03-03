Россиянам рассказали о погоде на 8 марта

В большинстве регионов России 8 марта ожидается похолодание. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что в Международный женский день над Европейской частью России будут находиться два барических образования. По его словам, на праздник произойдет традиционный возврат мартовских холодов.

«На северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе», — объяснил синоптик.

В северных регионах страны, рассказал Тишковец, ожидается зимняя погода, местами возможен снег. В Центральной России и Черноземье температура не будет превышать диапазон от минус пяти до нуля градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столичном регионе температура в выходные опустится до минус 6-11 градусов, однако средний показатель не позволит говорить о похолодании именно к субботе и воскресенью.