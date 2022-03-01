Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик оценил прогноз о заметном похолодании в Москве

Синоптик Леус спрогнозировал крепкие морозы по ночам в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столичном регионе температура в выходные опустится до минус 6-11 градусов, но средний показатель не позволит говорить о похолодании именно к субботе и воскресенью. Так считает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о заметном похолодании в выходные, передает ТАСС. Согласно его прогнозу, температура ночью опустится до минус 8-10 градусов, днем — до 3-4 градусов мороза.

«Заметное похолодание ожидается к выходным. Уже не только ночные температуры будут отрицательными, но и дневные. Мы от этого отвыкли, конечно», — сообщил Вильфанд.

Не вяжется с характером погоды

Фраза Вильфанда про похолодание в выходные как-то не вяжется с характером погоды. У нас средняя температура в те дни даже выше чем в начале недели. То, что днем температура станет ниже, верно, зато ночью станет заметно лучше

Михаил Леусведущий сотрудник центра погоды «Фобос»

Он объяснил, что 1 и 2 марта Московский регион проведет под влиянием антициклона. «Нас ждут достаточно холодные ночи. В частности, ближайшей ночью будет минус 8-13 градусов. И следующей ночью — минус 5-10. Но вместе с этим температура будет довольно высокой днем — плюс 1-3 градуса 2 марта и 0-2 градуса 3 марта», — спрогнозировал ведущий научный сотрудник «Фобоса».

2 и 3 марта ожидается переменная облачность без осадков, отметил он. Ветер будет юго-западный, несильный. «Давление будет пока выше нормы, но оно постепенно понизится и в четверг вернется к нормальным значениям», — рассказал синоптик.

4 и 5 марта столица будет ощущать влияние северной периферии циклона, который проходит по южной части Европейской России, поделился Леус. Согласно его прогнозу, погода в эти дни будет облачная с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. «В ночные часы будет минус 2-7 градуса, днем 4 марта минус 2 — плюс 3, а 5 марта до минус 5 градусов», — поделился метеоролог.

В воскресенье вновь стоит ожидать возвращения антициклона с преимущественно сухой и спокойной погодой и довольно крепкими для марта морозами по ночам, от минус 6 до минус 11 градусов. «Днем температура будет оттепельная, минус 2 — плюс 3 градуса», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд предупреждал об аномально теплой погоде на всей территории России. «В первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — рассказал Вильфанд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе
В Европе признали собственный ущерб от санкций против России
Германия решила побыстрее отказаться от российского газа
Стройотрасль назвали спасением для российской экономики
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.