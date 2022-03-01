Синоптик оценил прогноз о заметном похолодании в Москве

В столичном регионе температура в выходные опустится до минус 6-11 градусов, но средний показатель не позволит говорить о похолодании именно к субботе и воскресенью. Так считает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о заметном похолодании в выходные, передает ТАСС. Согласно его прогнозу, температура ночью опустится до минус 8-10 градусов, днем — до 3-4 градусов мороза.

«Заметное похолодание ожидается к выходным. Уже не только ночные температуры будут отрицательными, но и дневные. Мы от этого отвыкли, конечно», — сообщил Вильфанд.

Не вяжется с характером погоды

Фраза Вильфанда про похолодание в выходные как-то не вяжется с характером погоды. У нас средняя температура в те дни даже выше чем в начале недели. То, что днем температура станет ниже, верно, зато ночью станет заметно лучше Михаил Леус ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»

Он объяснил, что 1 и 2 марта Московский регион проведет под влиянием антициклона. «Нас ждут достаточно холодные ночи. В частности, ближайшей ночью будет минус 8-13 градусов. И следующей ночью — минус 5-10. Но вместе с этим температура будет довольно высокой днем — плюс 1-3 градуса 2 марта и 0-2 градуса 3 марта», — спрогнозировал ведущий научный сотрудник «Фобоса».

2 и 3 марта ожидается переменная облачность без осадков, отметил он. Ветер будет юго-западный, несильный. «Давление будет пока выше нормы, но оно постепенно понизится и в четверг вернется к нормальным значениям», — рассказал синоптик.

4 и 5 марта столица будет ощущать влияние северной периферии циклона, который проходит по южной части Европейской России, поделился Леус. Согласно его прогнозу, погода в эти дни будет облачная с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. «В ночные часы будет минус 2-7 градуса, днем 4 марта минус 2 — плюс 3, а 5 марта до минус 5 градусов», — поделился метеоролог.

В воскресенье вновь стоит ожидать возвращения антициклона с преимущественно сухой и спокойной погодой и довольно крепкими для марта морозами по ночам, от минус 6 до минус 11 градусов. «Днем температура будет оттепельная, минус 2 — плюс 3 градуса», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд предупреждал об аномально теплой погоде на всей территории России. «В первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — рассказал Вильфанд.