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Россиян предупредили об аномальном потеплении

Гидрометентр предупредил об аномально теплой погоде во всей стране ближайшие пять дней

Аномально теплая погода ожидается на всей территории России в ближайшие пять дней. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

«До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда не всей территории России температура ожидается выше нормы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, особенно тепло будет Западной Сибири, Красноярском крае. Там температура воздуха будет на восемь градусов выше нормы, в то время как на европейской части России на четыре-пять градусов.

Теплее всего будет на Чукотке. Вильфанд уточнил, что на этом полуострове температура будет выше нормы сразу на 12-16 градусов. «Это значит, что дневные температуры будут минус 4-5 градусов. Это невероятная теплынь для Чукотки», — сказал он.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал приход настоящей весны в Москву. Специалист «Фобоса» сообщил, что метеорологи подразумевают под настоящей весной устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону положительных значений через нулевую отметку. По его словам, снег в столичном регионе пролежит до середины марта, и сойдет к 15-му числу.

Марина Совина
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