Синоптик спрогнозировал приход настоящей весны в Москву

Настоящая весна придет в столичный регион во второй декаде марта, спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Согласно его предположению, снег пролежит примерно до 15-го числа будущего месяца. Об этом метеоролог рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Специалист «Фобоса» сообщил, что метеорологи подразумевают под настоящей весной устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону положительных значений через нулевую отметку. В Москве это случается в начале третьей декады марта, отметил он. «Учитывая теплые тенденции февраля и теплые прогнозы на март, я думаю, что метеорологическая весна придет в столицу во второй декаде марта, то есть после десятого числа», — спрогнозировал Леус.

Снег в столичном регионе пролежит до середины марта, предсказал синоптик. «По тому, как он довольно активно сейчас тает, если у нас 8 февраля было 49 сантиметров, это максимум зимы, а вчера было 23, можно сказать, что к 15-му числу он сойдет», — добавил ведущий специалист «Фобоса».

Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что воздух в Московском регионе на предстоящей неделе прогреется до плюс пяти градусов. Он отметил, что февраль 2022-го входит в десятку самых теплых за 74 года. Синоптик назвал текущую метеорологическую ситуацию «перманентной весной», добавив, что аномально теплая погода продлится как минимум до конца календарной зимы.