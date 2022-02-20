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Синоптик пообещал россиянам перманентную весну

Синоптик Тишковец заявил, что температура в московском регионе достигнет +5 градусов

Фото: АГН «Москва»

Воздух в московском регионе на предстоящей неделе прогреется до плюс пяти градусов. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за 74 года. Средняя температура выше климатической нормы на пять градусов. Синоптик назвал текущую метеорологическую ситуацию «перманентной весной», добавив, что аномально теплая погода продлится как минимум до конца календарной зимы.

С 21 по 23 февраля днем температура составит от плюс двух до плюс четырех градусов. Ночью — от нуля градусов до плюс двух.

Самыми теплыми днями станут четверг, 24 февраля, и пятница, 25 февраля, когда температура достигнет плюс пяти градусов, что на семь-десять градусов выше климатической нормы. Однако ночью температуры будут минусовые, что приведет к образованию наледи.

Также Тишковец обратил внимание на таяние сугробов, высота которых может сократиться до 19-20 сантиметров, что соответствует норме 27 марта, когда в Москву приходит климатическая весна.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра роман Вильфанд заявил, что на Москву в ближайшее время обрушится три циклона подряд. Это приведет к тому, что на следующей неделе температура в городе может приблизиться к апрельским значениям.

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Роман Кирьянов
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