Вильфанд предупредил часть россиян о трех суперциклонах подряд

На европейскую часть России обрушатся три суперциклона подряд. Об этом часть жителей страны предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — сказал метеоролог.

По его словам, такое явление возникает крайне редко. Череда циклонов возникла из-за активной пульсации Исландского минимума — области зарождения циклонов, объяснил он.

В этом году число циклонов превышает среднюю норму на 40 процентов, добавил синоптик. Он рассказал, что в ближайшие дни в европейской части России температура воздуха будет соответствовать апрельским значениям, а в среду похолодает до уровня марта — температура воздуха составит ноль градусов.

Ранее глава гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал сроки наступления весны. По его словам, никаких проталин в ближайшее время в столице не появится, так как нынешней зимой выпало снега в полтора раза больше нормы. В связи с этим снежный покров в Москве и области начнет таять не раньше середины марта.