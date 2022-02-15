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Вильфанд спрогнозировал сроки наступления весны

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что до начала теплой весны еще далеко

Фото: Shutterstock

В Москве и в Подмосковье снежный покров начнет таять не раньше середины марта — до начала теплой весны еще далеко. Сроки наступления потепления спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

«До весны еще не близко», — сказал синоптик.

Он считает, что никаких проталин в ближайшее время в столице не появится, так как нынешней зимой выпало снега в полтора раза больше нормы. Также из-за этого жителям Москвы и Подмосковья не стоит ждать тепла — приходящие теплые воздушные массы быстро охлаждаются, объяснил Вильфанд.

По словам специалиста, высота снега в Москве и в Подмосковье продолжит уменьшаться. Высота снежного покрова за февраль, по данным базовой станции Росгидромета на ВДНХ, уменьшилась на 12 сантиметров.

«И этот снег пока не тает, он впитывает влагу, которая поступает с неба в виде дождя. Это еще не весна, это только кажется», —подчеркнул метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд пообещал сильные морозы до минус 35 градусов на юге Сибири. По его словам, отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве,
и в Бурятии.

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Анастасия Шейкина
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