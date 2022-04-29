Названа причина пожаров в Курганской области

Курганский губернатор Шумков назвал причиной пожаров в регионе поджоги и сжигание мусора

Значительная часть пожаров в Курганской области возникла из-за сжигания мусора и поджогов. Такую причину назвал губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, намеренный поджог травы в нескольких местах удалось зафиксировать в микрорайоне Кургана Рябково.

Шумков отметил, что лесной пожар в Кетовском районе угрожал 14 населенным пунктам в трех районах. «Людей жалко, потерявших свое жилье, у некоторых оно было основным и единственным. Разумеется, мы их не бросим. Окажем поддержку», —написал курганский глава.

Шумков также попросил жителей региона не жечь ничего, принимать меры в случае, если видят, что возгорание устраивает кто-то другой.

28 апреля МЧС сообщило о введении режима ЧС в Курганской области из-за природных пожаров.

Уточнялось, что в российском регионе установилась сухая и ветреная погода и высокие температуры, способствующие повышению классов пожарной опасности и росту числа природных пожаров. Начата эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.