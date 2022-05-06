В российском регионе ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Омской области Бурков сообщил о введении в регионе режима ЧС из-за пожаров

На территории всей Омской области вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожаров. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Бурков в своем Telegram-канале.

«В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем», — написал губернатор.

Он рассказал о возгорании в Называевском районе Омской области, где пожар уничтожил жилые дома, из-за него также пришлось эвакуировать дом престарелых. В ликвидации возгорания принимают участие 165 человек и 23 единицы техники.

Бурков сообщил, что держит на личном контроле ситуацию с пожарами.

Режим ЧС из-за пожаров уже действует в Курганской области. В четверг, 5 мая, губернатор региона Вадим Шумов снял режим ЧС с отдельных территорий — к ним относятся Варгашинский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округи.

В регионе из-за мощного пламени перекрыли движение по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» от Кетовского и Белозерского районов до села Редькино. В ГИБДД заявили, что дорогу перекрыли, так как на трассе нулевая видимость и сильное задымление.

