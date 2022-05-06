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Российскую федеральную трассу перекрыли из-за пожара

Федеральную трассу Р-254 «Иртыш» перекрыли в сторону Тюмени из-за пожара

Фото: страница ГИБДД45 во «ВКонтакте»

В Курганской области из-за пожаров перекрыли движение по федеральной трассе в сторону Тюмени. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД во «ВКонтакте».

Там уточнили, что движение автомобилей прекратили по российской трассе Р-254 «Иртыш» от Кетовского и Белозерского районов до села Редькино.

«Открытый огонь вблизи с проезжей частью, сильное задымление и нулевая видимость дороги создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Ситуацию усугубляют порывы ветра от 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении

В ГИБДД добавили, что на подъездах к перекрытому участку трассы установлены наряды ДПС специализированного взвода.

В Курганской области из-за пожаров действует режим чрезввычайной ситуации. В четверг, 5 мая, губернатор российского региона Вадим Шумов снял режим ЧС с отдельных территорий — к ним относятся Варгашинский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округи.

Ранее под Курганом сняли на видео мощный пожар вдоль трассы в районе поселка просвет. На кадрах, сделанных в ночное время, видно полыхающий лес, из-за пожара небо темно-оранжевое.

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Анастасия Шейкина
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