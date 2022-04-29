Мощный пожар вдоль российской трассы сняли на видео

В Курганской области, где объявлен режим ЧС, мощный пожар вдоль трассы сняли на видео

В Курганской области сняли на видео мощный пожар вдоль трассы. Видеозапись из района поселка Просвет публикует Telegram-канал «Двач».

На кадрах, снятых в ночное время, видно полыхающий лес, который располагается вдоль трассы, из-за пожара небо темно-оранжевое. Видеозапись заканчивается тем, что автор видео проезжает на автомобиле часть трассы, где из-за пожара ухудшена видимость, на асфальте лежат искры.

Накануне сотрудники МЧС начали эвакуацию жителей населенных пунктов Просвет и Новый просвет, а также поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

В Курганской области с 28 апреля из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. В МЧС сообщили, что в российском регионе установилась сухая и ветреная погода и высокие температуры, способствующие повышению классов пожарной опасности и росту числа природных пожаров.