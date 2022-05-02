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Режим ЧС объявили в российском регионе из-за пожаров

В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

В Минусинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Объявление об этом было размещено в понедельник, 2 мая, на официальном сайте правительства российского региона.

Отмечается, что огонь в Красноярском крае распространился на площади 250 гектаров. Власти заверили, что на борьбу с пожарами мобилизованы все силы и ресурсы МЧС, Лесопожарного центра, полиции, добровольцев, муниципалитетов.

В работах уже задействованы свыше 150 человек и около 40 единиц спецтехники, добавили региональные власти. Кроме того, по сведениям управления МВД по Красноярскому краю, полиция перекрыла трассу Р-257 «Енисей» из-за природного пожара, пишет «Интерфакс».

Правоохранителей также подняли по тревоге в связи с возгоранием травы возле села Лугавское Минусинского района. Они будут готовы оказать помощь в эвакуации местных жителей по необходимости.

28 апреля МЧС заявило о введении режима ЧС в Курганской области из-за природных пожаров. Уточнялось, что в связи с пожарами проводилась эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый Просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.

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Анна Щербакова
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