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15:00, 25 апреля 2023Россия

В российском поселке загорелись 16 жилых домов

В поселке Таежный Свердловской области горит 21 дом, среди которых 16 жилых
Архивное фото

Архивное фото . Фото: МЧС РФ

В поселке Таежный Свердловской области загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

По данным министерства, из горящих построек эвакуировали 27 человек, среди которых три ребенка, их доставили в пункты временного размещения. О пострадавших не сообщается.

К тушению пожара в российском регионе привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, к месту ЧП вылетел вертолет Ми-8.

Ранее в поселке Горки Пермского края пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть частных домов. Сначала загорелся дом женщины, затем огонь перекинулся на соседние здания, которые были деревянными. Шесть домов полностью выгорели — ущерб от действий россиянки оценили в три миллиона рублей, без крова остались 15 человек.

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Анастасия Шейкина
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