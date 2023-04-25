В российском поселке загорелись 16 жилых домов
В поселке Таежный Свердловской области загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.
По данным министерства, из горящих построек эвакуировали 27 человек, среди которых три ребенка, их доставили в пункты временного размещения. О пострадавших не сообщается.
К тушению пожара в российском регионе привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, к месту ЧП вылетел вертолет Ми-8.
Ранее в поселке Горки Пермского края пенсионерка пыталась избавиться от сухой травы и сожгла шесть частных домов. Сначала загорелся дом женщины, затем огонь перекинулся на соседние здания, которые были деревянными. Шесть домов полностью выгорели — ущерб от действий россиянки оценили в три миллиона рублей, без крова остались 15 человек.