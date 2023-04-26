Стало известно о пропавшей без вести россиянке в охваченном огнем поселке

Shot: один человек числится пропавшим без вести при пожаре в Сосьве, где сгорели 110 домов

Один человек пропал без вести при пожаре в населенном пункте Сосьва, где, по официальным данным, сгорели 110 домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Спасатели ищут 89-летнюю пенсионерку, которая проживала в одном из домов. Авторы канала утверждают, что в российском поселке дотла сгорели 150 построек, 110 из которых — жилые дома. Из охваченного огнем поселка эвакуировали 610 жителей, среди которых 140 детей.

По словам местной жительницы, огонь в поселке начал распространяться из-за пожара на лесопилке на Дорожной улице, который, по предварительным данным, возник из-за строительных работ. Когда на пилораме болгаркой резали металл, от искр сначала загорелась сухая трава и опилки, затем пожар перекинулся на здания.

Пожар в Сосьве Свердловской области начался во вторник, 25 апреля, в населенном пункте ввели режим ЧС. Огонь охватил больше сотни домов, погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов после пожара. Возгорание локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров, от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов.

В Свердловской области огонь также распространился в населенных пунктах Висим и Таежный. В последнем загорелся 21 дом, 16 из которых жилые. Из горящих построек эвакуировали 27 человек, о погибших и пострадавших не сообщалось.