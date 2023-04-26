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18:39, 26 апреля 2023Россия

В частично уничтоженном пожаром российском поселке нашли тело второй погибшей

В Свердловской области нашли тело второй погибшей на месте пожара в поселке Сосьва
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: СК РФ

В поселке Сосьва Свердловской области, частично уничтоженном при пожаре, нашли тело второй погибшей. Ей оказалась 90-летняя пенсионерка, которая ранее считалась пропавшей без вести, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

О пожаре в Сосьве стало известно 25 апреля. Прибывшие на место спасатели установили, что огнем было охвачено 20 зданий.

Погибшая женщина жила одна и не смогла самостоятельно выйти на улицу, когда началась эвакуация. Ее тело обнаружили под завалами дома, в котором жила россиянка.

По предварительным данным, огонь стал распространяться с территории лесопильного участка, где произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. Власти Сосьвинского района области ввели в поселке режим ЧС. Генеральный прокурор России Александр Краснов поручил провести проверку в связи с гибелью людей и уничтожением имущества граждан.

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Алан Босиков
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