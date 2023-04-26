Генпрокурор России поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве

Генпрокуратура проведет проверку из-за пожаров в Сосьве и оценит действия местных властей

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку после уничтожения огнем домов и имущества жителей поселка Сосьва в Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Во время проверки будут также оценены действия местных властей по предупреждению пожаров.

Пожар, уничтоживший более ста строений в поселке, начался 25 апреля. Погиб один человек, пожилая россиянка числится пропавшей без вести. В населенном пункте ввели режим ЧС. По предварительным данным, огонь стал распространяться с лесопильного участка из-за неосторожного обращения с огнем.

Генпрокуратура взяла на контроль расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») Уголовного кодекса РФ. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Свердловской области.

Президента России Владимира Путина проинформировали о крупном пожаре в поселке.