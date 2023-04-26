Путина проинформировали об уничтожившем сотни российских домов пожаре

Песков заявил, что Путина проинформировали о крупном пожаре в Сосьве Свердловской области

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, возникшей в поселке Сосьва Свердловской области, где сгорели более сотни домов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент в курсе [ситуации в Сосьве], будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

25 апреля в нескольких населенных пунктах Свердловской области начались крупные пожары, в регионе ввели режим повышенной готовности. Власти также ввели режим ЧС в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более ста домов. Там при пожаре погиб один человек, пожилая россиянка числится пропавшей без вести.

Предварительно, на распространение огня повлияло большое количество сухой травы, сильный ветер и отсутствие поблизости источников воды. Возможной причиной крупного пожара в Сосьве назвали сжигание опилок с нарушением техники безопасности. В сети появились снятые с коптера кадры, на которых видны уничтоженные в поселке огнем дома.