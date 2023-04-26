Названа предварительная причина уничтожившего сотню российских домов пожара

Причиной мощного пожара в Сосьве назвали сжигание опилок с нарушением техники безопасности

Сжигание опилок с нарушением техники безопасности привело к масштабному пожару в поселке Сосьва Свердловской области. Такую предварительную причину назвали в экстренных службах, пишет РИА Новости.

«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧП, уничтожившее сотню домов в российском поселке, произошло 25 апреля. Огонь начал распространяться с территории лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. По данным регионального ГУФСИН, там загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на жилые постройки. В населенном пункте ввели режим ЧС.

Ранее в сети появились кадры, снятые с коптера. На них видно, что осталось от населенного пункта после пожара.

В пожаре погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов. Возгорание локализовали утром 26 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности.