Выгоревшие дотла десятки российских домов показали на видео

Выгоревшие дотла десятки домов в уральском поселке Сосьва показали на видео

В результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области дотла сгорели десятки домов. То, что от них осталось, показали на видео. Кадры, снятые с воздуха, публикует Telegram-канал Shot.

О ЧП в российском поселке стало известно 25 апреля. Пожар начался возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23. По данным регионального ГУ ФСИН, там загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. В населенном пункте ввели режим ЧС.

В результате сгорело больше сотни домов, погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов после пожара. Возгорание локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров, от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов.

Из-за пожара в Сосьве эвакуировали 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23. Пострадавших среди заключенных нет.