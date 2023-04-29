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16:00, 29 апреля 2023Россия

Ликвидирован крупный пожар в российской деревне

МЧС России сообщило о ликвидации пожара в деревне Логоушка Курганской области
СюжетПожары в России

Фото: Dina Egorova / Shutterstock / Fotodom

Крупный пожар в деревне Логоушка Курганской области, в результате которого погибла одна женщина, потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По словам собеседника агентства, пожар удалось полностью ликвидировать. Следствие считает, что ЧП произошло по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности.

В результате пожара, который начался 27 апреля в ряде населенных пунктов региона, сгорело около 80 строений, из них более 30 жилых.

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Алиса Удовик
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