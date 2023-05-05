В российском регионе частично ввели режим ЧС из-за пожаров

В лесах Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в лесах регионального характера Свердловской области. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил замначальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий. Его цитирует ТАСС.

По словам Куплевацкого, большая часть лесных пожаров в УрФО сейчас фиксируется именно в Свердловской области. На территории российского региона — 25 возгораний. Всего в округе действуют 43 пожара на площади 3,2 гектара. В тушении задействована почти тысяча человек.

В конце апреля в населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс возникли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самое крупное возгорание было зафиксировано в поселке Сосьва — огонь охватил 9 тысяч квадратных метров. Погибли два человека.

После случившегося следственный комитет (СК) возбудил три уголовных дела.