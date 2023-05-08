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00:23, 8 мая 2023Россия

Глава МЧС вылетел в Курганскую область в связи с пожарами

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область в связи с пожарами
СюжетПожары в России
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область в связи с природными пожарами в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — передает пресс-служба слова министра. По словам Куренкова, пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов, из-за чего сложилась трудная обстановка.

На данный момент самая сложная ситуация с пожарами остается в Кургане, а также в деревне Юлдус. Были локализованы 6 из 13 природных пожаров, которые угрожают населенным пунктам в Курганской области. Количество уничтоженных в результате природных пожаров строений в четырех населенных пунктах региона возросло до 42.

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Марина Совина
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