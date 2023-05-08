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00:24, 8 мая 2023Россия

В российском регионе локализовали шесть угрожающих населенным пунктам пожарам

В Курганской области локализовали шесть природных пожаров, угрожающих населенным пунктам
СюжетПожары в России

Фото: Pixabay

В МЧС России рассказали о локализации шести из 13 природных пожаров, которые угрожают населенным пунктам в Курганской области. Один из них был полностью потушен, сообщает ТАСС.

«Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (села Попово и Кодское, деревня Плоская) и один полностью ликвидировать (село Иванково)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что самая сложная ситуация с пожарами в настоящее время остается в Кургане, а также в деревне Юлдус. Также, добавили в МЧС, до сих пор не был локализован лесной пожар в Белозерском муниципальном образовании.

Ранее стало известно, что количество уничтоженных в результате природных пожаров строений в четырех населенных пунктах Курганской области возросло до 42.

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Марина Совина
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