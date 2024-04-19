Власти второго за сутки российского региона объявили об отмене парада 9 Мая

Саратовский губернатор Бусаргин поддержал отмену парада и салюта 9 Мая в регионе

Саратовский губернатор Роман Бусаргин поддержал отмену парада и салюта 9 мая в регионе. Об этом чиновник сообщил в Telegram.

Также Бусаргин согласился с необходимостью отмены праздничного салюта. «Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», — объявил он. При этом чиновник отметил, что ветеранов региона поздравят несмотря на ограничения.

Таким образом, область стала вторым за сутки российским регионом, власти которого объявили об отмене массовых мероприятий в День Победы.