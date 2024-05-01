Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:12, 1 мая 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников за ночь

Минобороны: в небе над четырьмя регионами за ночь были уничтожены шесть БПЛА

Фото: News Images / Globallookpress.com

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о пресечении попыток атаковать территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что за ночь были уничтожены шесть дронов в четырех регионах.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены в Воронежской области и по одному — в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

30 апреля российские военные сбили над российскими регионами три дрона ВСУ. Уточняется, что два беспилотника уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице. О каких последствиях она призвала задуматься?

      Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников за ночь

      В США увидели признаки ужасающего положения ВСУ в заявлении главнокомандующего

      В США одобрили запрет на российский уран. Почему Байден хочет сократить зависимость от этого ресурса?

      Российские военные атаковали штаб ВСУ в Одессе

      Фитнес-тренер рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики

      В «Роскосмосе» не смогли ответить на вопрос о стоимости пуска «Ангары-А5»

      Российские военные за сутки уничтожили до 100 бойцов ВСУ

      В Курской области сбили украинский беспилотник

      Россиян предупредили о воровстве аккаунтов на «Госуслугах»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше