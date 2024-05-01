Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников за ночь

Минобороны: в небе над четырьмя регионами за ночь были уничтожены шесть БПЛА

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о пресечении попыток атаковать территорию страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что за ночь были уничтожены шесть дронов в четырех регионах.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены в Воронежской области и по одному — в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

30 апреля российские военные сбили над российскими регионами три дрона ВСУ. Уточняется, что два беспилотника уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.