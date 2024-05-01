В США одобрили запрет на российский уран. Почему Байден хочет сократить зависимость от этого ресурса?

Сенат США одобрил запрет на российский уран до 2040 года

Сенат вслед за Палатой представителей одобрил запрет на российский уран, сообщили в комитете по энергетике и природным ресурсам американского законодательного органа. Теперь проект должен подписать президент США Джо Байден.

Как отмечает Bloomberg, закон вступит в силу через 90 дней после принятия, а ограничения на покупку урана будет действовать до 2040 года. Однако, согласно документу, Вашингтон сохранит право импорта урана из России до 2028 года при отсутствии альтернативных источников для поддержания работы реакторов в стране.

В США хотят снизить зависимость от российского урана

В конце апреля Байден заявил, что США не могут полагаться на Россию в качестве поставщика топлива для атомных станций.

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Американский лидер заявил, что в стране произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке», отметил Байден. Он утверждал, что до конца года в США может быть произведено до тонны обогащенного урана, чего «хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тысяч домов».

До этого, в октябре 2023 года, Байден запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на производство обогащенного урана, чтобы бороться с глобальным лидерством России. В заявлении Белого дома тогда выразили мнение, что зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности.

Россия — главный поставщик урана для США

По данным Министерства энергетики США, в 2022 году Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, который использовали более 90 коммерческих реакторов в США, что делало Москву иностранным поставщиком номер один для Вашингтона. Эти продажи, как отмечал Bloomberg, приносят России около 1 миллиарда долларов в год.

В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом.

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В декабре 2023 года зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнение, что такой законопроект будет принят в Конгрессе и подписан президентом Байденом.

С учетом того, что рынок урана узкий, есть крайне мало стран, которые могут обогащать уран. Здесь США будут вводить санкции против самих себя, потому что там много атомных станций, которые могут использовать наш обогащенный уран Игорь Ананских

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