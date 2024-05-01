Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:05, 1 мая 2024Экономика

В США одобрили запрет на российский уран. Почему Байден хочет сократить зависимость от этого ресурса?

Сенат США одобрил запрет на российский уран до 2040 года

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сенат вслед за Палатой представителей одобрил запрет на российский уран, сообщили в комитете по энергетике и природным ресурсам американского законодательного органа. Теперь проект должен подписать президент США Джо Байден.

Как отмечает Bloomberg, закон вступит в силу через 90 дней после принятия, а ограничения на покупку урана будет действовать до 2040 года. Однако, согласно документу, Вашингтон сохранит право импорта урана из России до 2028 года при отсутствии альтернативных источников для поддержания работы реакторов в стране.

Материалы по теме:
США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?
США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?
15 апреля 2024
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024

В США хотят снизить зависимость от российского урана

В конце апреля Байден заявил, что США не могут полагаться на Россию в качестве поставщика топлива для атомных станций.

Мы вкладываем 3,4 миллиарда долларов в производство современного ядерного топлива прямо тут, в Америке

Джо Байден

Американский лидер заявил, что в стране произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке», отметил Байден. Он утверждал, что до конца года в США может быть произведено до тонны обогащенного урана, чего «хватит на то, чтобы обеспечить энергией 100 тысяч домов».

До этого, в октябре 2023 года, Байден запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на производство обогащенного урана, чтобы бороться с глобальным лидерством России. В заявлении Белого дома тогда выразили мнение, что зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности.

Россия — главный поставщик урана для США

По данным Министерства энергетики США, в 2022 году Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, который использовали более 90 коммерческих реакторов в США, что делало Москву иностранным поставщиком номер один для Вашингтона. Эти продажи, как отмечал Bloomberg, приносят России около 1 миллиарда долларов в год.

В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом.

Материалы по теме:
Добыча нефти и газа вредит планете. Когда человечество откажется от них?
Добыча нефти и газа вредит планете.Когда человечество откажется от них?
25 апреля 2024
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году: история трагедии и уроки катастрофы
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году:история трагедии и уроки катастрофы
26 апреля 2024

В правительстве России утверждали, что запрет на уран никак не повлияет на энергетическую сферу

В декабре 2023 года зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил сомнение, что такой законопроект будет принят в Конгрессе и подписан президентом Байденом.

С учетом того, что рынок урана узкий, есть крайне мало стран, которые могут обогащать уран. Здесь США будут вводить санкции против самих себя, потому что там много атомных станций, которые могут использовать наш обогащенный уран

Игорь Ананских

Парламентарий выразил уверенность, что отказ Соединенных Штатов от урана вообще никак не ударит по российской энергетике

Сергей Грехов
Обсудить
Последние новости

Россия выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице. О каких последствиях она призвала задуматься?

Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников за ночь

В США увидели признаки ужасающего положения ВСУ в заявлении главнокомандующего

В США одобрили запрет на российский уран. Почему Байден хочет сократить зависимость от этого ресурса?

Российские военные атаковали штаб ВСУ в Одессе

Фитнес-тренер рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики

В «Роскосмосе» не смогли ответить на вопрос о стоимости пуска «Ангары-А5»

Российские военные за сутки уничтожили до 100 бойцов ВСУ

В Курской области сбили украинский беспилотник

Россиян предупредили о воровстве аккаунтов на «Госуслугах»

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше