Депутат Ананских усомнился в способности США отказаться от российского урана

Зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал одобрение Палатой представителей США законопроекта о запрете импорта из России низкообогащенного урана. В разговоре с «Лентой.ру» Ананских усомнился в том, что проект будет принят Сенатом США и подписан лидером страны Джо Байденом.

«Я не до конца уверен в том, что этот проект примет Сенат и подпишет президент. С учетом того, что рынок урана узкий, есть крайне мало стран, которые могут обогащать уран. Здесь США будут вводить санкции против самих себя, потому что там много атомных станций, который могут использовать наш обогащенный уран. Вводить санкции против самих себя — обычно американцам хватает ума этого не делать. Посмотрим, что будет в этот раз», — заявил депутат.

По российской энергетики это вообще никак не ударит Игорь Ананских зампред комитета Госдумы по энергетике

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана. Сообщалось, что американские законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. В поддержку инициативы высказалось необходимое число конгрессменов.

Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или на предприятиях, зарегистрированных в РФ. Он также дает право министру энергетики США после согласования с госсекретарем и главой Минторга отменить запрет, если другие источники станут недоступны, или поставки будут отвечать американским национальным интересам.

